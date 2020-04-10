Их осталось двое. Трамп и Байден сойдутся в схватке за Белый дом, а Берни Сандерс уходит

Для 78-летнего Берни Сандерса, пережившего госпитализацию в октябре, это была последняя надежда.

После многомесячной предвыборной борьбы (Сандерс лидировал в ней с 12 по 29 февраля, но позже шансы его стали таять ) — усталость, разочарование и ощущение тупика. 8 апреля Сандерс объявил, что приостанавливает свою кампанию. Официально политик не выходит из гонки — первичные выборы продолжатся с его участием, пусть без рекламных мероприятий, — однако признает, что дорога к Белому дому для него закрыта. Борьба за наследство претендента, сошедшего с дистанции, уже развернулась. На голоса большей части его избирателей рассчитывает победитель среди демократов Джо Байден. Однако президент Дональд Трамп также надеется получить свою долю, поскольку разделяет позиции Сандерса по свободе торговли. Одна гонка закончилась — другая начинается, пишет ТАСС.

А если он не уходит?

Расставание с надеждами на Белый дом далось Берни Сандерсу непросто. На то, чтобы принять окончательное решение, у него ушел почти месяц, в ходе которого (отчасти из-за развернувшейся эпидемии) предвыборных мероприятий в точном смысле практически не проводилось. По его собственным словам, Сандерс "переосмысливал" свою предвыборную кампанию, готовясь сделать последний выбор. Точкой невозврата для него стали первичные выборы в Висконсине. Как сторонник максимальной мобилизации против коронавируса Сандерс не мог пройти мимо санитарных рисков, связанных с голосованием. Когда стало известно, что оно все-таки состоится, заявил о своем протесте и приостановил кампанию, даже не дожидаясь итогов праймериз.

Причины своего решения Сандерс изложил в обращении к избирателям. Победу в конкуренции с Джо Байденом он назвал "практически невозможной", а отказ от борьбы — вынужденным. И все же, настаивает Сандерс, кампания не прошла даром: левые демократы — сторонники государственного медицинского страхования, бесплатного высшего образования, помощи мигрантам — добиваются успеха — сдвигают Демократическую партию в свою сторону. Напрямую это касается и Байдена: Сандерс (пусть и в шутку) назвал его "социалистом", имея в виду, что конкурент за время предвыборной кампании, частично перешел на его позиции - "полевел".

Чтобы удостовериться в левом повороте, Сандерс не намерен выходить из борьбы, по крайней мере в техническом смысле слова. Все запланированные первичные выборы состоятся с его участием, и на итоговый съезд демократов, который должен будет назвать имя претендента на Белый дом, тоже отправятся представители Берни. Такое решение может означать, что вопреки всему политик-ветеран не теряет надежды. Однако агитировать за себя он больше не будет, сосредоточившись вместо этого на противостоянии эпидемии.

Способ ухода, выбранный Сандерсом, успел произвести впечатление на Белый дом, где его посчитали странным. Дональд Трамп задался вопросом, снимает ли Сандерс на самом деле кандидатуру. Однако на случай, если гонка у демократов закончена, президент намерен воспользоваться ее итогами: привлечь на свою сторону тех избирателей проигравшего, кто поддерживает протекционистские меры для защиты местного производителя, проведением которых в жизнь известен Трамп.

Один кандидат против всех

После того как у Берни Сандерса остались только теоретические шансы задержаться в борьбе за президентство, наблюдатели оглядываются назад в поисках причин его поражения. В числе активных комментаторов этой темы — Трамп, считающий, что Сандерс проиграл из-за интриг его соперницы по праймериз Элизабет Уоррен. Предвыборные платформы обоих кандидатов близки, однако Уоррен, выйдя из гонки, не только не призвала своих сторонников голосовать за Сандерса, но и затянула с самим выходом. Итог ее явно недружественных действий — победа Джо Байдена в серии критически значимых праймериз 3 марта, получивших название "супервторник". Трамп уверен: если бы голоса Уоррен и Сандерса сложились вместе, у Байдена не было бы ни единого шанса.

Однако победу главного фаворита обеспечили не только разногласия на левом фланге. Перед "супервторником" в поддержку Байдена сняли свои кандидатуры претенденты-центристы, близкие к нему по политическим взглядам, сведя риск распыления голосов к нулю. Среди пожертвовавших своим политическим будущим — восходящая звезда Демократической партии Пит Буттиджич, выигравший на первичных выборах в Айове, один из 50 богатейших людей мира миллиардер Майкл Блумберг, представительница афроамериканцев Камалла Харрис. Байден оказался единственным на своем фланге и, опираясь на голоса новоприобретенных избирателей, смог потеснить Сандерса. К 8 апреля разрыв в числе кандидатов-выборщиков, поддержкой которых заручились претенденты, достиг 300, сделав дальнейшее сопротивление для Сандерса практически бесцельным.

И все же в похожей ситуации на выборах 2016 года Берни Сандерс продолжал бороться, не обращая внимания на безнадежное отставание. Как и в 2020-м, тогда против него объединились конкуренты-демократы: они остановили свой выбор на Хиллари Клинтон. Ситуацию для Сандерса осложнила предвзятость национального комитета Демпартии. Благодаря хакерской атаке на его почтовые ресурсы стало известно, что сотрудники комитета сговаривались помешать Берни. В условиях не до конца честного соперничества Сандерс тогда тоже проиграл, но и репутация его однопартийцев была подмочена. На общенациональном голосовании в ноябре 2016 года победа досталась республиканцу Дональду Трампу.

Демократия торжествует?

Стремление не допустить Берни Сандерса до итогового волеизъявления отражает не только конфликт внутри Демпартии, но и изъяны, объективно присущие самой системе первичных выборов. По своему замыслу она призвана сделать более справедливым отбор претендентов, однако наталкивается на естественные ограничения. Хотя к участию в праймериз приглашают всех сторонников партии, до урн доходит лишь абсолютное меньшинство из них. Особый интерес к голосованию проявляют политически ангажированные активисты. Выборы в их среде отличаются от общенациональных. Преимущество получают крайности: среди левых самые левые, среди правых — твердые правые.

На общенациональном уровне такая логика не работает. Из-за чего победители праймериз могут оказаться невостребованы массовым избирателем, тяготеющим к центру. Опросы общественного мнения показывали: умеренная линия, которой придерживается Байден, пользуется большей поддержкой, чем точка зрения Сандерса. Имея в виду это, истеблишмент Демократической партии сделал все, чтобы провести Байдена через сито первичных выборов, и справился с трудной задачей.

Что касается Сандерса, то ему остается лишь утешаться второстепенными успехами, достигнутыми в ходе борьбы за президентство. Под впечатлением от его временных побед команда Байдена продемонстрировала податливость. Некоторые идеи Сандерса пришлись Байдену кстати: в их числе частично бесплатное высшее образование и допуск нелегальных мигрантов к медицинскому обслуживанию. Сандерс упомянул о них в своей прощальной речи, обращенной к сторонникам. "Борьба продолжается", — уверенно (или без особой уверенности?) заявляет он.

Источник: Кабар