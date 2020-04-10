Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 1786

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1 786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах - первые заболевшие появились в Туве.

Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94", - говорится в сообщении штаба.

Новые 1 124 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 7,8 тыс. зараженных. Также зараженные зафиксированы в еще 56 регионах страны:

Отмечается, что за сутки выписаны 97 человек в 27 регионах, в том числе 43 в Москве, 14 в Московской области и шесть в Новосибирской.

Летальные исходы зафиксированы в Москве - 12, Краснодарском крае - два, Республике Марий Эл - один, Нижегородской области - один, Ставропольском край - один и Ямало-Ненецком АО - один.

Источник: Кабар