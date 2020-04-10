Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 1 миллион 602 тысячи 885 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 466 тысяч 299 человек, следом идут Испания – 153 тысячи 222, Италия – 143 тысячи 626.
Жертвами коронавируса в мире стали 95 тысяч 279 человек. В Италии умерли 18 тысяч 279 человек, Испании — 15 тысяч 447, Франции – 12 тысяч 210.
Выздоровевших от коронавируса в мире насчитывается 355 тысяч 514 человек.
По Кыргызстану на утро 10 апреля выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Один пациент умер. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 298. Умерло 5 человек, выздоровело 25.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
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