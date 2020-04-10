Oxfam: пандемия грозит нищетой сотням миллионов людей

Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam призвало мировых лидеров разработать комплексный пакет мер, чтобы не допустить тяжелых последствий для экономики из-за пандемии коронавируса.
Организация Oxfam предупредила, что ситуация с распространением коронавируса грозит нищетой сотням миллионов — до полумиллиарда — жителей Земли.
В обнародованном 9 апреля отчете объединения подчёркнуто, что «богатые страны» за время кризиса продемонстрировали готовность мобилизовать триллионы долларов, чтобы поддержать собственные экономики. «То же самое необходимо сделать и для помощи бедным странам», — заявляют в Oxfam.
Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру накануне превысило полтора миллиона.
По количеству заражений продолжают лидировать США, Испания и Италия. Как свидетельствуют данные, распространенные в четверг Университетом Джонса Хопкинса, в США на данный момент диагностировано более 432 тысяч случаев заражения, свыше 14 тысяч 800 пациентов скончались. Наиболее сложной продолжает оставаться обстановка в штате Нью-Йорк.
В Испании за минувшие 24 часа выявлено более 5 тысяч 700 заразившихся, общее количество подтвержденных случаев инфицирования превышает 152 тысячи. 15 тысяч 200 пациентов умерли.
В Италии, где диагностировано более 95 тысяч заражений, самая сложная ситуация сохраняется в Ломбардии. За последние сутки диагноз в стране подтвержден у 1 195 пациентов. Число умерших с начала эпидемии превышает 17 с половиной тысяч.
Источник: Азаттык
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