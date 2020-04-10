В Москве еще 12 человек умерли от коронавируса. Трое из них моложе 45 лет

12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве. Среди них были три человека моложе 45 лет.
Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.
Отмечается, что у всех пациентов были сопутствующие заболевания: в частности, у 39-летнего и 42-летнего заразившихся были проблемы с сердцем, а также острая сердечная и печеночная недостаточность. У четверых был хронический бронхит, другие пациенты страдали от гипертонии, атеросклероза и порока сердца. Еще одна скончавшаяся — 33-летняя женщина — не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медучреждения.
Таким образом число погибших в Москве достигло 50.
Источник: Элгезит
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