В Москве еще 12 человек умерли от коронавируса. Трое из них моложе 45 лет

12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве. Среди них были три человека моложе 45 лет.

Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.

Отмечается, что у всех пациентов были сопутствующие заболевания: в частности, у 39-летнего и 42-летнего заразившихся были проблемы с сердцем, а также острая сердечная и печеночная недостаточность. У четверых был хронический бронхит, другие пациенты страдали от гипертонии, атеросклероза и порока сердца. Еще одна скончавшаяся — 33-летняя женщина — не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медучреждения.

Таким образом число погибших в Москве достигло 50.

Источник: Элгезит