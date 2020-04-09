Берни Сандерс прекратил кампанию за выдвижение в президенты США

В США сенатор Берни Сандерс прекратил свою кампанию за выдвижение в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.
Выход Сандерса из гонки позволит бывшему вице-президенту США Джо Байдену стать кандидатом от Демократической партии и составить конкуренцию республиканцу Дональду Трампу.
Накануне Байден одержал победу над Сандерсом на праймериз в Иллинойсе, Аризоне и Флориде.
Байден с большим отрывом опережал Сандерса после серии праймериз в ряде штатов. На фоне эпидемии коронавируса претенденты на номинацию президента США не вели классическую кампанию. Были отменены митинги и встречи с избирателями.
Для выдвижения претенденту от демократов надо набрать 1991 голос из 3979 голосов делегатов съезда партии. Он намечен на середину июля. По состоянию на 7 апреля Байден заручился поддержкой 1217 выборщиков. У Сандерса было 914 голосов.
Действующий президент Дональд Трамп по итогам вчерашних праймериз Республиканской партии в Иллинойсе и Флориде получил 1301 голос выборщиков. Для выдвижения кандидатом от республиканцев на съезде партии в августе Трампу необходимо 1276 голосов из 2441.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!