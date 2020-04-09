В Китае за сутки 63 человека заразились коронавирусом. В Ухане скончались двое

За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, 61 из 63 новых случаев заражения - завозной, еще два зафиксированы в южной китайской провинции Гуандун.

Согласно статистике ВОЗ, на сегодняшний день в Китае коронавирусом заразились 81,8 тыс. человек. Число скончавшихся достигло 3335 человек, за последние сутки в Ухане умерли два пациента.

Источник: centralasia.media