В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 546

По состоянию на 23:00 8 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 546, сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки в стране было выявлено 26 новых случаев коронавируса.

В Узбекистане умерли три пациента с коронавирусом, 30 человек полностью выздоровели и отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, где будут находится на карантине в течение некоторого времени.

Источник: centralasia.media