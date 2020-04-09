Видео - День в реанимации: как работают врачи в Лондоне

Корреспондент ВВС провел один день в палате интенсивной терапии отделения больницы Университетского колледжа Лондона и поговорил с медперсоналом.
Отделения больницы Университетского колледжа Лондона переоборудовали под палаты для больных коронавирусом.
Многие из пациентов – в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что вирус в организме человека развивается очень быстро, а в реанимацию попадают люди разного возраста и не всегда с проблемами со здоровьем.
«Это немыслимо. И мы даже не на пике. Все наши пациенты кроме двух - с COVID-19. Мы не можем справиться с большим наплывом больных, просто не сможем.
Никто из нас с таким не сталкивался. Теперь я знаю, что поначалу был наивен. Я полагал, что пациентами будут пожилые люди с проблемами со здоровьем. Здесь у нас пациенты от 40 до 70 лет.
В защитной одежде невозможно находится больше 2 часов, начинается невыносимая головная боль, пересыхает во рту, и ты вынужден снять ее с себя.
Я думаю, сейчас нашим семьям нелегко. Мои дети и моя жена сейчас дома, в чем-то это облегчает мою жизнь: я продолжаю работать, занят целый день. Они не знают, что происходит здесь, не знают, принесу ли я вирус домой», - говорит доктор Джим Даун.
Источник: centralasia.media
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