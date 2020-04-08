Таджикистан заключает с Южной Кореей договора об экстрадиции и передаче осужденных

Правительство Таджикистана планирует заключить с правительством Республики Кореи ряд договоренностей, связанных с уголовным преследованием, сообщает Азия-Плюс.
Ожидается, в частности, подписание договора об экстрадиции, передаче осужденных, а также договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Правительство Таджикистана своими постановлениями 30 марта этого года поручило соответствующим ведомствам одобрить проекты заключаемых договоров.
Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон обязуется подписать данные договоренности, внося при необходимости в тексты проектов изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Министерству иностранных дел республики поручается в установленном порядке согласовать с корейской стороной дату и место подписания указанных договоров.
Напомним, дипломатические отношения между Таджикистаном и Республикой Корея были установлены в апреле 1992 года. В июне 2008 года в Душанбе начало функционировать посольство этой страны.
Источник: Кабар
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