Трамп рассчитывает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по ситуации на рынке нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о шагах, необходимых для урегулирования ситуации на рынке нефти.
Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
Главе государства был задан вопрос, рассчитывает ли администрация США на оживление экономической активности в стране в третьем квартале текущего года. «Мы собираемся спасать авиакомпании и другие американские компании, например, энергетические», - ответил Трамп, посетовав на трудную ситуацию, в которой оказалась сейчас нефтегазовая индустрия Соединенных Штатов.
«У нас имеется невероятно крупный энергетический бизнес, терять рабочие места, в котором мы не хотим. У меня были переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, я считаю, что это сработает. Я считаю, что все сработает», - повторил Трамп. Глава Белого дома не скрывал, что рассчитывает на «мощное и скорое оживление» экономической активности в США. «Так или иначе, все закончится успешно», - подытожил Трамп.
Как пишет ТАСС, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сделки. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти. При этом мировой спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса, в результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.
После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля. А 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.
Источник: Кабар
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