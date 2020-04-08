Количество случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось до 534

По состоянию на 10:00 8 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 и составляет 534.

Об этом сообщил Минздрав Узбекистана.

На текущий момент в Узбекистане количество выздоровевших составляет 30, скончались 2 человека.

Источник: centralasia.media