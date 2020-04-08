В Эквадоре дефицит деревянных гробов: жертв COVID-19 хоронят в картонных

В крупнейшем городе страны Гуаякиле зафиксирована самая серьезная вспышка COVID-19 в Латинской Америке

В связи с разразившейся вспышкой коронавируса власти эквадорского Гуаякиля заказывают гробы из картона, так как в городе заканчиваются гробы из древесины. Об этом сообщает "Би-би-си".

Несмотря на то, что по официальным данным, во всем Эквадоре насчитывается 180 жертв эпидемии, президент Ленин Морено заявил, что, возможно, реально число погибших от COVID-19 больше, так как в статистику попали только те больные, которых протестировали на наличие вируса.

Эквадор оказался самой пострадавшей от коронавируса страной в регионе, там инфицировано более 4 тысяч человек. В портовом Гуаякиле как самом крупном городе республики зафиксировано 68 процентов всех случаев COVID-19. При этом весь мир облетели ужасные кадры, на которых видны сотни трупов, лежащих на улицах Гуаякиля и в гробах и просто накрытые простынями. По оценкам властей, коронавирус может убить около 2500-3000 жителей Гуаякиля и окрестностей.

KP.RU