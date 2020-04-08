Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 700 человек

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:45 в Казахстане зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Кызылординской области - 3 случая, Атырауской области - 4, сообщает Минздрав страны.

⠀

На сегодняшний день в стране подтверждено 704 случая регистрации коронавируса, из них:

- Нур-Султан - 222;

- Алматы - 119;

- Карагандинской области - 55;

- Акмолинской области – 42;

- Атырауской области - 36;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкент – 20;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 5;

- Кызылординской области - 69;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 33;

- Костанайской области - 3.

Источник: centralasia.media