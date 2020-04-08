В мире коронавирусной инфекцией заражены более 1,4 млн человек

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на 8 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией составило 1 млн 431 тыс. человек, из них скончались 82 тыс. человек.

В Соединенных штатах количество случаев заражения достигло 400 тыс. человек. Штаты по прежнему на первом месте по количеству. Затем:

- Испания —141,9 тыс;

- Италия — 135,5 тыс;

- Франция — 109 тыс;

- Германия — 107,6 тыс;

- Китай — 81,8 тыс;

- Иран — 62,5 тыс;

- Великобритания — 55,2 тыс;

- Турция — 34,2 тыс;

- Швейцария — 22,2 тыс.

По количеству смертей на первом месте стоит Италия — 17,1 тыс. человек, Испания — 14 тыс, США — 12,8 тыс, Франция — 10,3 тыс.

Источник: centralasia.media