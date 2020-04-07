Количество случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 32 и достигло 504

По состоянию на 15:00 7 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 504.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.
По состоянию на утро 7 апреля количество больных коронавирусом в Узбекистане составляло 472 человека.
Источник: centralasia.media
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