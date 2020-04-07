Подробности В мире 07.04.2020 17:43 Просмотров: 15

Количество случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 32 и достигло 504

По состоянию на 15:00 7 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 504. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана. По состоянию на утро 7 апреля количество больных коронавирусом в Узбекистане составляло 472 человека. Источник: centralasia.media