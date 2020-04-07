В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 700 человек

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:10 в Казахстане зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Новые случаи зафиксированы в Карагандинской области 7 случаев, Жамбылской области — 5, Костанайской области — 2, городе Шымкент — 1.

⠀На сегодняшний день в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса, из них:



- в Нур-Султане - 222;

- Алматы - 119;

- Карагандинской области - 55;

- Акмолинской области – 42;

- Атырауской области - 32;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкент – 20;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 5;

- Кызылординской области - 54;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 33;

- Костанайской области - 3.

Источник: centralasia.media