(Видео) COVID-19: Опустевшая Барселона. Видео с дрона

Испанская Барселона — город, в котором жизнь кипит всегда.
Но только не сейчас. Каталонская полиция опубликовала кадры, снятые дроном — некогда переполненные улицы совсем опустели, передает euronews.
Полиция поблагодарила жителей региона за то, что те соблюдают карантин: «Спасибо, что остаетесь дома», «Спасибо, что сделали это возможным».
Сейчас Испания занимает первое место среди европейских государств по числу зараженных коронавирусом — более 130 тыс. человек, но уже четвертый день подряд количество смертей снижается. Карантин в Испании был введен в середине марта.
Источник: centralasia.media
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