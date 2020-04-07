Подробности В мире 07.04.2020 11:30 Просмотров: 8

В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 15 и достигло 472

По состоянию на 7 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 472. Об этом сообщил Минздрав Узбекистана. Напомним, на конец дня, 6 апреля, число случаев коронавируса в Узбекистане составляло 457. Источник: centralasia.media