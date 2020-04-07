Премьер Британии попал в интенсивную терапию из-за Covid-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии. Решение было принято врачами, после того, как состояние политика ухудшилось в течение понедельника.
Премьер попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, если возникнет необходимость, исполнять обязанности главы правительства. Отмечается, что Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии в качестве меры предосторожности, на случай, если ему потребуется искусственная вентиляция легких, сообщает «Евроньюс».
Ранее Джонсон на своей странице в «Твиттере» написал, что отправился в больницу по совету своего врача для проведения плановых анализов, поскольку у него все еще присутствуют симптомы заболевания. Политик отметил, что он – в хорошем настроении. Джонсон так же поблагодарил заботящихся о нем и других людях врачей, и призвал британцев соблюдать ограничительные меры.
Ранее коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз, глава Минздрава Мэтт Хэнкок и главный санитарный врач Англии Крис Уитти. Они уже выздоровели. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек и главный советник премьера Доминик Каммингс.
В Великобритании от COVID-19 за сутки скончались 439 пациентов. Общее число умерших за время пандемии коронавируса составило 5373. Инфицированы 51 608 человек.
Источник: newdaynews.ru
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