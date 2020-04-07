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В Узбекистане число случаев коронавируса выросло на 60 и достигло 457

В Узбекистане к концу дня, 6 апреля, выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Общее количество зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 457.

Источник:  centralasia.media

           

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