В Узбекистане число случаев коронавируса выросло на 60 и достигло 457

В Узбекистане к концу дня, 6 апреля, выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
Общее количество зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 457.
Источник: centralasia.media
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В Узбекистане к концу дня, 6 апреля, выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
Общее количество зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 457.
Источник: centralasia.media
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