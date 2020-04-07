Подробности В мире 07.04.2020 09:44 Просмотров: 1

В Узбекистане число случаев коронавируса выросло на 60 и достигло 457

В Узбекистане к концу дня, 6 апреля, выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава РУз. Общее количество зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 457. Источник: centralasia.media