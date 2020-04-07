Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 670 человек

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:35 в Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Новые случаи выявлены в Нур-Султан 1 случай, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 3.

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На сегодняшний день в стране подтверждено 670 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 222;

- Алматы - 119;

- Карагандинской области - 48;

- Акмолинской области – 42;

- Атырауской области - 32;

- Жамбылской области – 40;

- Шымкент – 19;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 5;

- Кызылординской области - 54;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 33;

- Костанайской области - 1.

Источник: centralasia.media