Число жертв коронавируса в мире превысило 67,5 тысячи человек

Количество новых заражений коронавирусом в мире за сутки превысило 77 тысяч, общее число составляет 1 210 956 человек, говорится в ежедневной сводке Всемирной организации здравоохранения, сообщает РИА Новости.
По данным ВОЗ, за сутки в мире новый коронавирус был выявлен у 77 200 человек. На 4810 человек увеличилось количество жертв вируса, теперь их общее число составляет 67 594 человека.
Наибольшее количество новых заражений зарегистрировано в регионах Европы - 33 932 человека (в тройке лидеров Испания, Турция и Италия), и в Америке - 33 510 человек. Также первый случай COVID-19 выявлен в Южном Судане.
Источник: Кабар
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