МИД Узбекистана подтвердил смерть двух узбекистанцев от коронавируса в США

По информации Генерального консульства РУз в Нью-Йорке, граждане Узбекистана З.Х. и Х.С. скончались в местных больницах в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба МИДа.

Консульско-правовой департамент настоятельно просит граждан Узбекистана за рубежом строго выполнять требования местных властей по борьбе против распространения вируса, воздерживаться от участия в общественных мероприятиях, посещения мест скопления людей и предпринимать все меры предосторожности.

МИД напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории США, могут в необходимых случаях обратиться в посольство в Вашингтоне (тел.: +1-202-887-5300 (ext.1)) и Генеральное консульство в Нью-Йорке (тел.: +1-212-754-7403).

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зафиксировано 390 случаев коронавируса, из которых 30 человек - выздоровели, 2 - скончались.

Источник: centralasia.media