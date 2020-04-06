В России за сутки коронавирусом заразились 954 человека

За минувшие сутки в России зафиксированы еще 954 новых случая заражения коронавирусом.
По официальным данным оперативного штаба, в России число зараженных составляет 6,3 тыс. человек, количество умерших достигло 47 человек.
Как сообщает ТАСС, число зараженных в Москве выросло за сутки на 591 до 4 848 человек. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в 48 регионах страны:
- Московская область - 82;
- Санкт-Петербург - 35;
- Республика Коми - 31;
- Республика Татарстан - 16;
- Краснодарский край - 11;
- Ивановская область - 10;
- Тульская область - 10;
- Вологодская область - 10;
- Воронежская область - 9;
- Ставропольский край - 9;
- Республика Марий Эл - 9;
- Нижегородская область - 9;
- Липецкая область - 8;
- Тамбовская область - 8;
- Республика Бурятия - 8;
- Волгоградская область - 7;
- Архангельская область - 6;
- Республика Адыгея - 6;
- Брянская область - 5;
- Рязанская область - 5;
- Ленинградская область - 5;
- Республика Дагестан - 5;
- Пензенская область - 5;
- Алтайский край - 5;
- Белгородская область - 4;
- Свердловская область - 4;
- Челябинская область - 4;
- Мурманская область - 3;
- Республика Северная Осетия - 3;
- Красноярский край - 3;
- Иркутская область - 3;
- Владимирская область - 2;
- Тверская область - 2;
- Республика Карелия - 2;
- Новгородская область - 2;
- Чувашская Республика - 2;
- Оренбургская область - 2;
- Республика Хакасия - 2;
- Кемеровская область - 2;
- Калужская область - 1;
- Костромская область - 1;
- Орловская область - 1;
- Смоленская область - 1;
- Псковская область - 1;
- Чеченская Республика - 1;-
- Республика Мордовия - 1;
- Ульяновская область - 1;
- Республика Крым - 1.
Источник: centralasia.media
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