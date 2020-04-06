В Казахстане число зараженных COVID-19 достигло 604 человек

Выздоровели при этом 45 граждан
В Казахстане число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 604 человек.
Сегодня выявили 20 новых случаев: 16 из них в Карагандинской области, два в Мангистау, один в Жамбылской области и один в ВКО.
Большая часть зараженных находится в Нур-Султане (219 случаев) и Алматы (116 случаев).
Также казахстанские СМИ сообщают о 45 выздоровевших гражданах.
Источник: vesti.kg
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