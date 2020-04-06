В Казахстане число зараженных COVID-19 достигло 604 человек

Выздоровели при этом 45 граждан

В Казахстане число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 604 человек.

Сегодня выявили 20 новых случаев: 16 из них в Карагандинской области, два в Мангистау, один в Жамбылской области и один в ВКО.

Большая часть зараженных находится в Нур-Султане (219 случаев) и Алматы (116 случаев).

Также казахстанские СМИ сообщают о 45 выздоровевших гражданах.

Источник: vesti.kg