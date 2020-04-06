Европа и США готовятся к голодным бунтам

У миллионов людей, вынужденных сидеть дома из-за карантина по всему миру, заканчиваются деньги и терпение.

Нехватка продовольствия, вызванная разрушением логистических цепочек, способна вызвать массовые беспорядки даже в богатых странах. Социальные конфликты уже назревают в Европе и США. О том, чего ждать дальше, — в материале РИА Новости.

Голодные игры

"Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на жизнь миллионов людей. Неэффективные политические решения спровоцируют продовольственный кризис, и это приведет к широкомасштабной гуманитарной катастрофе", — заявил на прошлой неделе генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) Цюй Донгю.

Он отметил, что вспышка коронавируса со всеми сопутствующими карантинными мерами создала большие логистические проблемы. "В мире достаточно продовольствия, чтобы накормить всех, — подчеркнул глава ФАО. — Но велик риск того, что продуктов в том или ином месте может не оказаться".

ФАО призывает к "глобальным скоординированным и последовательным" действиям, минимизирующим сбои в поставках. И самое главное: Цюй Цонгю считает недопустимым ограничение экспорта продовольствия.

"Такие ограничения обернутся серьезными сбоями на мировом рынке, цены взлетят, и продовольствие станет для многих недоступным", — заключил он. В такой ситуации масштабные социальные конфликты возможны даже в богатых странах.

Беспокойство ФАО вполне оправданно. Вьетнам, входящий в первую тройку экспортеров риса в мире, приостановил экспорт этого злака. Казахстан наложил запрет на вывоз пшеничной муки, гречки и овощей, включая лук, морковь и картофель. Россия не продает за границу гречку и рис, Белоруссия — гречку, лук и чеснок.

Западные эксперты с ужасом обсуждают, что произойдет, если Россия — крупнейший экспортер пшеницы — прекратит поставки зерна. Неудивительно, что пшеница на Чикагской товарной бирже за две недели подорожала на 11%.

"Мы на пределе"

Из-за закрытия границ рабочих рук на низовых должностях в агропромышленном комплексе, традиционно принадлежащих трудовым мигрантам, катастрофически не хватает. На фермах некому убирать урожай, почти никого не осталось на скотобойнях и мясокомбинатах и даже перевозить продовольствие — большая проблема.

Чтобы избежать коллапса в сельском хозяйстве, Евросоюз, несмотря на риск усиления эпидемии, разрешил въезд "критически важным работникам", включая сезонных для сбора урожая и водителей грузовиков.

Однако это не поможет населению с деньгами. На днях ведущие западные СМИ растиражировали ролик из соцсетей, в котором житель итальянского города Палермо рассказывает, что после того, как его семья просидела в карантине три недели, у него не осталось ни цента, а у дочери, "как и многих других детей в городе", — последний кусок хлеба.

"Люди заперты уже 15-20 дней, и они на пределе, — предупредил он. — Вы еще об этом пожалеете, у нас будет революция".

Мэр Палермо Леолука Орландо сказал журналистам, что риск массовых беспорядков в Южной Италии очень высок, потому что недовольство граждан собираются использовать криминальные структуры, стремящиеся "дестабилизировать систему".

"Чем больше времени проходит, тем меньше остается ресурсов. Немногочисленные сбережения людей заканчиваются. Скоро возникнут социально-экономические трудности", — уверен Орландо.

Министр Италии по южным регионам Джузеппе Провенцано также отметил усиление социальной напряженности и возможность гражданских беспорядков в бедных регионах страны. "Я боюсь, что беспокойство большой части населения по поводу здоровья, доходов и будущего вскоре превратится в гнев и ненависть", — заявил он в интервью газете La Repubblica.

Как сообщает издание, в Палермо и Неаполе полиции пришлось взять под охрану супермаркеты — после нескольких инцидентов с мародерством. В соцсетях даже есть предложения принять участие в налете на тот или иной магазин.

Вопрос времени

Американские эксперты не сомневаются, что в США ситуация скоро пойдет по "итальянскому сценарию". Этому способствуют как минимум три фактора. Первый — финансовый. За две недели число новых обращений за пособиями по безработице приблизилось к десяти миллионам. В апреле этот показатель, по общему мнению, вырастет еще в три-четыре раза.

Между тем, согласно результатам опроса аналитической компании GOBankingRates, в декабре у 69% американцев на сберегательном счете было менее тысячи долларов, в том числе 45% респондентов признались, что вообще не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Понятно, что они не могли запастись продуктами и товарами первой необходимости, когда началась эпидемия, а теперь многие лишились заработка и остались ни с чем.

Как сообщает газета DailyMail, только в Лос-Анджелесе число посетителей бесплатной столовой для бездомных Skid Row выросло втрое. "Благотворительные организации перегружены просьбами о помощи, а их финансовые ресурсы истощаются", — отмечает издание.

Так что скоро миллионам американцев придется искать новые способы прокормить себя и свои семьи. И не всегда эти способы будут законными.

Второй фактор — дефицит продуктов. Американские продовольственные магазины так и не восстановили запасы после мартовского ажиотажного спроса. И дело не только в безумцах, скупающих туалетную бумагу сотнями рулонов.

Обычно 36% американцев питаются вне дома — в кафе, закусочных, ресторанах. Однако из-за карантина общепит закрылся, теперь все готовят дома и, соответственно, закупают продукты в супермаркетах. На это американская торговая система просто не рассчитана.

Наконец, эпидемия нарушила работу многих государственных служб, в том числе правоохранительной. Сотни полицейских в Нью-Йорке, Детройте, Лос-Анджелесе и других городах заболели COVID-19. Чтобы избежать новых заражений, местные власти ограничивают список поводов для выезда полицейского наряда.

В частности, в Цинциннати полицейские не приедут в случае укуса собак, кражи номерных знаков, домогательств по телефону, повреждения имущества. Также останутся без внимания сообщения о домашнем насилии или краже, "если нет возможности немедленного задержания преступника". Неудивительно, что магазины и рестораны по всей стране забивают витрины досками, опасаясь непрошеных гостей.

Что же касается простых американцев, то они готовятся защищать себя сами. Самые популярные поисковые запросы в Google в минувшем месяце — "где купить патроны" и "как приобрести патроны онлайн".

По данным ФБР, продажи огнестрельного орудия в США в марте выросли на 33%. Американцы приобрели на 91,1% больше пистолетов, чем годом ранее, ружей и винтовок — на 73,6%. А главный бестселлер — книга Кэт Эллис "Руководство по выживанию в пандемии COVID-19", значительная часть которой посвящена рассказу о том, "как подготовиться к возможным нападениям на ваш дом и защитить собственность".

"Это всего лишь вопрос времени — когда массовый карантин приведет к гражданским беспорядкам и насильственным преступлениям, — уверена американская журналистка и писательница Дейзи Лютер. — Люди, которые подозревают, что у вас может быть еда, появятся у ваших дверей. На первых порах они будут просить, потом станут требовать. И не только от вас, но и от местного бизнеса. Потом начнется воровство и насилие, и тогда люди встанут с оружием на защиту своих домов и предприятий. А в конечном итоге — гражданская война, военное положение и тоталитаризм — то, чего мы никогда еще не видели в нашей стране".

Источник: Кабар