Президент Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце туннеля в ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», - сказал он журналистам.



Президент считает, что информация о том, что в Нью-Йорке наблюдается снижение числа смертей от связанных с коронавирусом осложнений, может быть хорошим знаком.

На сегодняшний день Соединенные штаты занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Источник: centralasia.media