           
Подробности
В мире
Просмотров: 4

Президент Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце туннеля в ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», - сказал он журналистам.


Президент считает, что информация о том, что в Нью-Йорке наблюдается снижение числа смертей от связанных с коронавирусом осложнений, может быть хорошим знаком.

На сегодняшний день Соединенные штаты занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Источник: centralasia.media

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить