Президент Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце туннеля в ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.
«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», - сказал он журналистам.
Президент считает, что информация о том, что в Нью-Йорке наблюдается снижение числа смертей от связанных с коронавирусом осложнений, может быть хорошим знаком.
На сегодняшний день Соединенные штаты занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом.
Источник: centralasia.media
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