Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 390

К 10 часам утра по ташкентскому времени в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 48 человек и составляет 390.

Об этом сообщил 6 апреля Минздрав Узбекистана.

Количество полностью выздоровевших составляет 30 человек, летальных исходов - 2.

Источник: centralasia.media