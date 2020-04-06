Число заболевших Covid-19 по всему миру приближается к 1,3 миллиона человек

Общемировой показатель заражений Covid-19 приближается к 1,3 миллионам человек.

Точное число подтвержденных случаев заражения вирусом во всем мире достигло 1 273 990, сообщают представители Университета Джона Хопкинса, который отслеживает развитие ситуации с коронавирусом нового типа с декабря прошлого года.

В США по-прежнему зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев – 337 274. На втором месте Испания – 131 646 случаев. На третьем Италия – 128 948 заражений.

Больше всего людей от инфекции пока умерло в Италии – 15 887.

Всего в мире от Covid-19 погибло 69,444 человек.

Большинство людей, перенесших инфекцию, выздоравливает – таких в мире более 260 тысяч, большинство пока – из Китая.

Источник: newdaynews.ru