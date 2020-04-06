В Нью-Йорке коронавирусом заболели тигры и львы

В Нью-Йорке произошел первый случай передачи коронавируса нового типа от человека к дикому животному – заразились обитатели зоопарка в Бронксе.
Первой зараженной стала четырехлетняя малайская тигрица Надя, затем – ее сестра Азул. Также симптомы нового заболевания – в первую очередь, это сухой кашель и снижение аппетита, – проявились у двух амурских тигров и у трех африканских львов. По сообщению пресс-службы зоопарка, пробы, взятые у Нади, показали положительный результат на covid-19. Первый анализ делали диагностическая лаборатория Корнелльского университета и ветеринарная диагностическая лаборатория колледжа ветеринарной медицины университета Иллинойса, подтверждающие анализы сделала национальная лаборатория ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США.
В администрации предположили, что животные заразились от одного из смотрителей, у которого не было симптомов, но который заболел позднее. «Неизвестно, как эта болезнь будет развиваться у больших кошек, поскольку разные виды могут по-разному реагировать на новые инфекции, но мы будем продолжать внимательно следить за ними и ожидать полного выздоровления», – сообщили в пресс-службе зоопарка.
Напомним, ранее наше агентсво сообщало о заболевшей коронавирусом нового типа кошке из Гонконга.
Источник: newdaynews.ru
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