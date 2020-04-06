Премьер-министр Великобритании госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для обследования в связи с заболеванием коронавирусом.

Как говорится в сообщении британского правительства, его отправили в больницу в качестве меры предосторожности, поскольку у Джонсона сохраняются симптомы заболевания спустя 10 дней после того, как у него диагностировали вирус.

Борис Джонсон сообщил о том, что заразился коронавирусом, 27 марта. Он написал в своем твиттере, что у него наблюдаются легкие симптомы. Британский премьер-министр не был госпитализирован, он оставался в домашнем карантине.

Британские власти, в отличие от властей многих других стран мира, долгое время отказывались применять жесткие меры в борьбе с пандемией коронавируса.

Источник: reporter.kg