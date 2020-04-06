В Казахстане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:05 в Казахстане зарегистрированы 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

Новые случаи обнаружены:

- в городе Алматы - 1,

- Актюбинской области - 1,

- Атырауской области - 6,

- Карагандинской области - 1,

- Кызылординской области - 6.

На сегодняшний день в стране выявлены 584 случая.

Источник: centralasia.media