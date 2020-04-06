В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось до 310

К ночи 5 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 310, сообщил Минздрав республики.

Последние подтвержденные случаи выяснены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.



Количество полностью выздоровевших составляет 30 человек, летальных исходов - 2.

Источник: centralasia.media