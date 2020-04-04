Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 263

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 22 и составляет 263, сообщило Министерство здравоохранения РУз.

На сегодня в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечилось всего 25 человек, двое скончались. На карантине находится 100 тыс. человек.

Напомним, первый случай заражения короновирусом в стране был зафиксирован 15 марта.

Источник: Кабар