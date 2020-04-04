Итальянские врачи: домашние животные тоже болеют коронавирусом

Медики призывают изолировать питомцев от зараженных владельцев
Итальянские врачи отмечают, что питомцы "стали невинными жертвами": во всех случаях они подхватили вирус от своих хозяев.
Специалисты итальянского Высшего института здоровья опубликовали доклад, в котором дают четкий вывод - домашние животные могут болеть коронавирусом. На данный момент в мире известно четыре случая заражения питомцев - две собаки и кошка оказались COVID-положительными в Гонконге и одна кошка - в Бельгии.Сейчас исследователи проводят соответствующие лабораторные исследования, которые подтверждают, что заразится могут кошки, собаки и мелкие грызуны, например хомяки и хорьки. При этом, болезнь, как и у человека, может протекать по-разному - и бессимптомно, и со всем сопутствующим проявлениями (рвота, диарея, кашель, одышка).
Итальянские врачи отмечают, что питомцы "стали невинными жертвами": во всех случаях они подхватили вирус от своих хозяев.
Сведений о распространении болезни от животных к животным или к человеку пока нет. Но вопрос этот пока изучение слабо, с соответствующих данные нет, поэтому врачи считают целесообразным в превентивных целях ограничить контакты зараженных вирусом COVID-19 со своими домашними животными. Кроме того, медики напоминают о необходимости соблюдать все гигиенические меры при обращении с питомцами, например, в обязательном порядке мыть руки после контакта с ними.
Отдельно итальянские врачи напоминают, что домашние питомцы несут нам радость и могут стать отдушиной в стрессовые времена. При отсутствии симптомов вируса проводить время со своим питомцем пойдет только на пользу и человеку, и четвероногим друзьям.
"Комсомольская правда"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!