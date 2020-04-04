Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 227

По состоянию на 4 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 и составляет 227, сообщили в пресс-службе Минздрава.

На сегодня в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечилось всего 25 человек, двое скончались.

В Ташкенте, Нукусе и областных центрах с 1 апреля введен режим самоизоляции. Гражданам старше 65 категорически запрещено покидать дома. Выходить на улицу можно только для посещения аптек и магазинов рядом с местом жительства.

Первый случай заражения в РУз был зафиксирован 15 марта.

Источник: Кабар