Число зараженных COVID-19 в России достигло 4,1 тыс. человек

На 3 апреля количество зараженных коронавирусом в России достигло 4,1 тыс. человек.

Об этом сообщается на официальном сайте оперативных данных по ситуации с коронавирусом в России.

За минувшие сутки вирусом заразился еще 601 человек, 34 пациента скончались, выздоровел 281.

Источник: centralasia.media