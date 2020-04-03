7 позитивных новостей про коронавирус

Бишкек, “Саясат.kg”. Подборку новостей представляет телеграмм-канал Республиканского штаба по COVID-19.

1. В Иране вылечилась 103-летняя бабушка

Говорят, пожилые люди сложнее всего переносят новый вирус. Но есть и исключения. В городе Семнан госпитализировали пожилую женщину, которая заболела коронавирусом. Она находилась в больнице около недели и смогла вылечиться.

По словам главы Медицинского университета Семнан Навид Данаи, пенсионерку уже выписали. Она стала вторым пожилым пациентом в Иране, которая пережила болезнь.

Отметим, что до этого в китайском Ухане выздоровел 101-летний пенсионер.

2. Китай стал первой страной, которая поборола коронавирус

К 19 марта в Китае впервые за последнее время не зарегистрировали новых случаев заражения среди местных жителей.

Отметим, в прошлом месяце в Китае сообщали о тысячах случаев заражения в день. Страну называли самой опасной инфекционной зоной в мире. Сейчас же, после нескольких месяцев массового карантина, ограничений на поездки и общенациональных усилий страна сократила до нуля число новых зарегистрированных случаев заболевания.

3. Компания Apple начала открывать свои магазины (пока только в Китае)

Компания Apple сообщила об открытии всех 42 фирменных магазинов в Китае. Это произошло спустя полтора месяца после закрытия из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Как отметил генеральный директор Apple Тим Кук, магазины пришлось закрыть, чтобы остановить распространение вируса. По его словам, компания извлекла нужные уроки из вспышки в Китае.

4. Появились экспресс-тесты

Многие знают, что понятие экспресс-тестов не означает быстрый результат. Для получения диагноза пациентам во всем мире приходится ждать несколько дней, пребывая в стрессе.

Клиника Кливленда разработала тест на COVID-19, который дает результаты в течение нескольких часов, а не дней. Пока неизвестно, когда подобные тесты появятся во всех странах. В Кыргызстане они есть.

5. В Кыргызстане пять человека выздоровели от коронавируса

«Три пациента выздоровели. Они пролежали в больнице более 14 дней. Все результаты на коронавирус вышли отрицательными, результаты рентгена также вышли удовлетворительными. Состояние пациентов хорошее», — сообщили в Джалал-Абадской больнице».

Также вчера стало известно и о двух вылечившихся пациентов от коронавируса в Ала-Букинском районе.

6. Ученые заявили, что нашли антитела к вирусу, который вызывает COVID-19

Ученые нидерландского Роттердама и Утрехта нашли антитело к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь. Об этом сообщило издание Голландского медицинского центра Erasmus.

- Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу, - сообщил роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросфелд.

Теперь влияние антитела должно быть исследовано на человеке, но сначала опыты должны получить одобрение других ученых в области биологии.

7. В США начались испытания вакцины против коронавируса.

В США 16 марта начались клинические испытания вакцины против коронавируса. Экспериментальный препарат уже ввели четверым добровольцам. Всего будет участвовать 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет, которые получат разные дозы вакцины, чтобы определить ее качества и действенность.

Испытания проводят в исследовательском институте в Сиэтле.