В Узбекистане полностью вылечились ещё 13 больных коронавирусом

В Узбекистане еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.
Как сообщила пресс-служба Минздрава РУз, 12 из них лечились в Научно-исследовательском институте вирусологии в Ташкенте, а один – в учреждении, специализированном на лечении инфекционных заболеваний, Хорезмской области.
Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.
Один из граждан, вылечившихся от коронавирусной инфекции, прибыл в Узбекистан 13 марта нынешнего года рейсом Стамбул–Ташкент, а другой – 18 марта рейсом Москва–Ташкент.
На сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью вылечилось всего 25 человек.
На утро 3 апреля коронавирус выявлен у 205 граждан Узбекистана, 2 -скончались.
Источник: centralasia.media
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