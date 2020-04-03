В Китае первым городом, где запретили есть кошек и собак, стал Шэньчжэнь

Власти китайского города Шэньчжэнь первыми в стране ввели полный запрет на продажу и потребление мяса собак и кошек.

Об этом сообщает Sznews.

Запрет начнет действовать с 1 мая. Кроме запрета на продажу мяса кошек и собак, власти города запретили потребление мяса диких животных, а также их разведение в неволе.

При этом разрешено употреблять в пищу и разводить свиней, овец, ослов, кроликов, уток, гусей, голубей и другой домашний скот, а также рыбу. Нарушителям грозит штраф от 150 тысяч до 200 тысяч юаней ($21 тысяча — $28 тысяч).

Humane Society International отмечает, что в Китае ежегодно убивают 10 миллионов собак и 4 миллиона кошек для употребления в пищу. При этом 91 миллион кошек и собак содержатся в китайских домах в качестве домашних животных. По данным опроса за 2016 год, 51,7 процента китайцев считают, что торговлю собачьим мясом необходимо полностью запретить.

В конце февраля власти Китая ввели временный запрет на продажу мяса диких животных. Это произошло на фоне вспышки коронавирусной инфекции на территории страны. Ученые считают, что вирус мог передаться человеку как раз от диких животных.

В китайском городе Ухань — эпицентре распространения коронавируса — заболевание находили у людей, которые посещали рынки, торгующие мясом летучих мышей, змей и цивет.

Источник: Элгезит