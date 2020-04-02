В Пакистане выявлены еще трое граждан Кыргызстана с коронавирусом

По состоянию на 1 апреля среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Пакистана, в г.Абботабад выявлены еще трое граждан Кыргызстана – 1950, 1952 и 1959 годов рождения.
Об этом сообщает перс-служба МИД КР.
По ее данным, по предварительной информации, данные граждане совместно с шестерыми другими кыргызстанцами, а также одной гражданкой РФ (уроженкой КР) пребывали в г.Абботабад, провинции Хайбер Пахтунхва с целью осуществления религиозного миссионерства – даават.
«В настоящее время один из заболевших госпитализирован, рядом с ним находится член семьи – также с положительным результатом теста на COVID-19. Третий гражданин находится под наблюдением врачей в карантинной зоне. Состояние всех оценивается врачами как стабильное, не критическое», - отметили в МИД.
Вышеуказанные граждане не состоят на консульском учете посольства КР в Исламабаде, самостоятельно в загранучреждение за содействием не обращались.
Посольство находится на постоянной связи с медицинскими учреждениями, а также правоохранительными органами Пакистана.
Источник: Кабар
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