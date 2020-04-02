В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 400 человек

Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев.
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:20 в Казахстане зарегистрированы еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан 7 случаев, в Атырауской области - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Карагандинской области - 6 случаев, передает Минздрав Казахстана.
На сегодняшний день в стране подтверждены 402 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султан 191 случай, Алматы – 90 случаев, Карагандинской области - 21 случай, Атырауской области - 18 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 5 случаев, г.Шымкент - 3 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 4 случая, Северо - Казахстанской области - 6 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 25 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!