В Узбекистане выявили ещё 8 случаев заражения коронавирусом. Всего 181

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, коронавирусная инфекция была обнаружена у еще 8 граждан.
Общее количество заражённых составляет на 1 апреля - 181 человек.
Напомним, у 21 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 5 – находятся в тяжелом состоянии, 2 – находятся в относительно тяжелом состоянии, 10 - идут на поправку, 2 - погибли.
Источник: centralasia.media
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