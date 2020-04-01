В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 372 человека

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:50 в Казахстане
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:50 в Казахстане зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Кызылординской области 1 случай, в Актюбинской области — 1 случай, в Алматинской области — 1 случай. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 372 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане 184 случаев, Алматы – 84, Карагандинской области - 14, Атырауской области - 16, Акмолинской области - 16, Жамбылской области - 3, Шымкент - 3, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 9, Актюбинской области - 4, Северо - Казахстанской области - 3, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 25, Западно-Казахстанской области - 2, Туркестанской области - 5.
Источник: centralasia.media
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