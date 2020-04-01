Подробности В мире 01.04.2020 17:40 Просмотров: 4

В России от коронавируса умерли еще 7 человек. Всего зараженных - 2777

В России за сутки зафиксировано еще 440 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее количество зараженных достигло 2777 человек, из них выздоровели — 190 человек, умерли — 24 человека. Всего в мире зарегистрировано 872,9 тыс. зараженных. Источник: centralasia.media