В ряде стран Африки выявили первые случаи заражения коронавирусом

Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в восточноафриканском государстве Бурунди и западноафриканском государстве Сьерра-Леоне, сообщает РИА новости со ссылкой на местные СМИ.
Тест на коронавирус оказался положительным у двух граждан Бурунди. Оба недавно вернулись из-за границы: из Руанды и ОАЭ.
Согласно заявлению президента Сьерра-Леоне, заболевший прибыл из Франции 16 марта, он был помещен в карантин сразу после прилета.
Ранее сообщалось, что власти Сьерра-Леоне ввели в стране чрезвычайное положение сроком на 12 месяцев для сдерживания распространения коронавируса.
Источник: centralasia.media
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