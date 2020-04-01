В ряде стран Африки выявили первые случаи заражения коронавирусом

Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в восточноафриканском государстве Бурунди и западноафриканском государстве Сьерра-Леоне, сообщает РИА новости со ссылкой на местные СМИ.

Тест на коронавирус оказался положительным у двух граждан Бурунди. Оба недавно вернулись из-за границы: из Руанды и ОАЭ.



Согласно заявлению президента Сьерра-Леоне, заболевший прибыл из Франции 16 марта, он был помещен в карантин сразу после прилета.

Ранее сообщалось, что власти Сьерра-Леоне ввели в стране чрезвычайное положение сроком на 12 месяцев для сдерживания распространения коронавируса.

Источник: centralasia.media