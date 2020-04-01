В Казахстане за один час выявлен 21 зараженный коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:50 зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области, сообщает Минздрав Казахстана.

По эпидемиологический ситуации на 11:15 были зафиксированы еще 15 зараженных.

На сегодняшний день в стране подтверждены 369 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане – 184;

- Алматы – 84;

- Карагандинской области - 14;

- Атырауской области - 16;

- Акмолинской области - 16;

- Жамбылской области - 3;

- Шымкент - 3;

- Восточно - Казахстанской области - 2;

- Алматинской области - 8;

- Актюбинской области - 3;

- Северо - Казахстанской области - 3;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 24;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 5.

Источник: centralasia.media