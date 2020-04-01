В Казахстане за один час выявлен 21 зараженный коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:50 зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области, сообщает Минздрав Казахстана.
По эпидемиологический ситуации на 11:15 были зафиксированы еще 15 зараженных.
На сегодняшний день в стране подтверждены 369 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане – 184;
- Алматы – 84;
- Карагандинской области - 14;
- Атырауской области - 16;
- Акмолинской области - 16;
- Жамбылской области - 3;
- Шымкент - 3;
- Восточно - Казахстанской области - 2;
- Алматинской области - 8;
- Актюбинской области - 3;
- Северо - Казахстанской области - 3;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 1;
- Кызылординской области - 24;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 5.
Источник: centralasia.media
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