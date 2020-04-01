860 тыс. зараженных COVID-19, 42,3 тыс. жертв – данные по миру

Число заразившихся в мире коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 861 305 человек.
Об этом сообщается в онлайн-карте, разрабтанной учеными центра Джона Хопкинса.
Отмечается, что всего жертвами вируса стали 42 365 человек. На первом месте по смертности Италия – 12 428 случаев, на втором месте Испания – 8 464, Франция – 3 523, в провинции Хубей, откуда и пошла вспышка эпидемии – 3 193.
Число выздоровевших составляет 178 718.
Между тем, в интерактивной карте Всемирной орагнизации здравоохранения данные намного ниже. Так, на сегодняшний день по их данным, число заразившихся составляет 754 948. Число умреших – 36 571.
По информации ВОЗ, коронавирус выявлен в 202 странах мира, а по данным центра Джона Хопкинса - в 180.
Напомним, что число заразившихся в Кыргызстане коронавирусом COVID-19 выросло до 111 человек.
Источник: Кабар
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