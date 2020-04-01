США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса

США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса.

Об этом свидетельствуют мониторинговые данные университета Джонса Хопкинса.

Всего в США умерло 3 415 человек, что больше числа погибших в Китае — 3309. По общему числу погибших от коронавируса впереди только Италия и Испания.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 может вызвать новую вспышку пневмонии уже осенью этого года, но Соединенные Штаты будут к ней готовы.

Всего в мире выявлено свыше 823 тысяч инфицированных коронавирусом; 40 тысяч человек погибли, 174 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит